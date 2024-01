Fresque de la Biodiversité à La Madeleine CCA La Madeleine La Madeleine, mercredi 31 janvier 2024.

Fresque de la Biodiversité à La Madeleine Au cours de cet atelier, vous découvrirez le fctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour l’humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion. Mercredi 31 janvier, 18h00 CCA La Madeleine

Début : 2024-01-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-31T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-31T21:00:00+01:00

Cet atelier s’inscrit dans la cadre du festival de l’écologie de La Madeleine *

Un « chapeau » est prévu en fin d’atelier en fonction de votre appréciation et afin de contribuer à la location de la salle.

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique et coopératif qui a pour but de sensibiliser les participants aux enjeux de la Biodiversité.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour l’humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion.

La participation à l’atelier est à prix libre et conscient, selon votre estimation de la valeur de l’atelier, du temps consacré pour son organisation et vos capacités financières. Les montants récoltés sont destinés à financer les outils de la Fresque, des actions de sensibilisation ainsi que le développement du réseau de la Fresque de la Biodiversité.

Déroulé (3h00) :

15 min Présentation du concept + Icebreaker

Présentation du concept + Icebreaker 30 min Apéro pour comprendre le mécanisme des écosystèmes

Apéro pour comprendre le mécanisme des écosystèmes 75 min de Fresque de la Biodiversité et ses 5 lots de 40 cartes

de Fresque de la Biodiversité et ses 5 lots de 40 cartes 30 min de créativité pour personnaliser et faire émerger des émotions

de créativité pour personnaliser et faire émerger des émotions 30 min de restitution & débrief & échange

* Le Festival de l’écologie vous propose plus de 20 évènements du 22 janvier au 12 février 2024 à La Madeleine !

Participez à :

une ou plusieurs « Fresques » : climat, biodiversité, mobilité, textile, partage, notre équilibre, nouveaux récits, renaissance écologique

un atelier « bas carbone » : 2tonnes et Inventons nos vies bas carbone

une conférence sur la biodiversité (par la LPO)

un Repair-café ou un atelier d’upcycling couture (par La Petite Madeleine)

ou bien encore plusieurs expériences collectives : The Week, balade à vélo, découverte du compostage collectif !

Plusieurs évènements sont destinés aux jeunes et/ou à vivre en famille. Programmation complète et inscription sur www.linktr.ee/mpplamadeleine

CCA La Madeleine 35 Rue Saint-Joseph, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France