The Week #6 Jan/Fév 24 CCA La Madeleine La Madeleine, mardi 30 janvier 2024.

The Week #6 Jan/Fév 24 The Week est une expérience à vivre en groupe, pour vraiment mesurer les enjeux de cette crise. et comprendre comment nous pouvons y faire face, sur 3 soirées. 30 janvier – 6 février CCA La Madeleine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T20:45:00+01:00 – 2024-01-30T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T22:30:00+01:00

Alors comme ça tu es intéressé.e par The Week ?

D’où que tu viennes, quelque soit le chemin qui t’a mené jusqu’à cette page événement, tu es bienvenu.e !

Ces 3 soirées sont les suivantes :

30 Janvier de 20H45 à 22H30 – en visio

31 Janvier de 20H45 à 22H30 – en visio

06 Février dès 20H00 à 22H30 – en physique dans un tiers lieu à définir ou en visio, à ta guise

Nous optons pour un format phygital, avec les 2 premiers épisodes en visio et le dernier en physique pour permettre aux personnes de se rencontrer, si tu le souhaites. Le format visio sera aussi disponible sur la 3ème soirée.

CCA La Madeleine 35 Rue Saint-Joseph, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France