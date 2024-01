Atelier 2tonnes à La Madeleine CCA La Madeleine La Madeleine, 29 janvier 2024, La Madeleine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T18:00:00+01:00 – 2024-01-29T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-29T18:00:00+01:00 – 2024-01-29T21:00:00+01:00

Vous voulez agir pour le climat ? L’atelier 2tonnes vous donne les clés pour passer à l’action de façon ludique et pédagogique !

Cet atelier est organisé dans le cadre du Festival de l’écologie* à La Madeleine !

Contenu de l’atelier :

Face à l’urgence climatique, on se sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter de seconde-main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ?

Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition,ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre !

☀️ Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?

Venez le découvrir en participant à l’atelier.

—

⚠️ Animée par des bénévoles, cette session publique est destinée avant tout aux particuliers, les participants à titre professionnel sont acceptés, dans la limite de 3 personnes par organisation (entreprise, association, collectivité).

—

* Le Festival de l’écologie vous propose plus de 20 évènements du 22 janvier au 12 février 2024 à La Madeleine !

Participez à :

une ou plusieurs « Fresques » : climat, biodiversité, mobilité, textile, partage, notre équilibre, nouveaux récits, renaissance écologique

un atelier « bas carbone » : 2tonnes et Inventons nos vies bas carbone

une conférence sur la biodiversité (par la LPO)

un Repair-café ou un atelier d’upcycling couture (par La Petite Madeleine)

ou bien encore plusieurs expériences collectives : The Week, balade à vélo, découverte du compostage collectif !

Plusieurs évènements sont destinés aux jeunes et/ou à vivre en famille. Programmation complète et inscription sur www.linktr.ee/mpplamadeleine

CCA La Madeleine 35 Rue Saint-Joseph, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France