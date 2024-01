Conférence Biodiversité Refuges LPO à La Madeleine CCA La Madeleine La Madeleine, samedi 27 janvier 2024.

Conférence Biodiversité Refuges LPO à La Madeleine Découvrez les refuges LPO : Le premier réseau de jardins écologiques de France.

Accessible du balcon jusqu’aux terrains appartenant à une collectivité, une entreprise ou un établissement. Samedi 27 janvier, 10h00 CCA La Madeleine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Découvrez les 15 gestes recommandés par la LPO pour accueillir la biodiversité dans votre espace extérieur.

Venez échanger, partager vos expériences et poser vos questions pour faire de votre jardin un lieu propice à la faune et la flore sauvage !

Cet atelier est organisé dans le cadre du Festival de l’écologie qui vous propose plus de 20 évènements du 22 janvier au 12 février 2024 à La Madeleine !

Participez à :

•⁠ ⁠une ou plusieurs « Fresques » : climat, biodiversité, mobilité, textile, partage, notre équilibre, nouveaux récits, renaissance écologique

•⁠ ⁠un atelier « bas carbone » : 2tonnes et Inventons nos vies bas carbone

•⁠ ⁠une conférence sur la biodiversité (par la LPO)

•⁠ ⁠un Repair-café ou un atelier d’upcycling couture (par La Petite Madeleine)

•⁠ ⁠ou bien encore plusieurs expériences collectives : The Week, balade à vélo, découverte du compostage collectif !

Plusieurs évènements sont destinés aux jeunes et/ou à vivre en famille.

Programmation complète et inscription sur www.linktr.ee/mpplamadeleine

CCA La Madeleine 35 Rue Saint-Joseph, 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France