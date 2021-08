Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille CBZ trio Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Massilia Bar à Tapas, le jeudi 2 septembre à 19:00

Ce jeudi 2 septembre dès 19h, le Massilia Bar à Tapas recevra un trio inédit composé de Ezequiel Celada à la clarinette, Max Briard à la batterie et Samy Zouari à la guitare. Au programme, des standards de jazz manouche et autres styles revisités, du love et plein de bonnes choses à manger et boire dans un cadre chaleureux! Vous êtes toutes et tous les bienvenus! (copains musiciens venez donc jouer quelques morceaux avec nous!)

Entrée libre

♫GYPSY JAZZ♫ Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

2021-09-02T19:00:00 2021-09-02T23:00:00

Lieu Massilia Bar à Tapas Adresse 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Ville Marseille