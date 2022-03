CBZ Trio La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

CBZ Trio La Voie Maltée, 7 avril 2022, Marseille. CBZ Trio

La Voie Maltée, le jeudi 7 avril à 21:00

Ce jeudi 7 Avril, La Voie Maltée recevra le CBZ Trio pour un concert de jazz manouche endiablé ! Le temps d’un soir, on plonge le bar dans l’ambiance du “Hot Club de France” ! Le CBZ Trio est composé de trois personnalités venant d’horizons différents : Ezequiel Celada à la clarinette, Max Briard à la batterie et Samy Zouari à la guitare. Le mélange de leurs sensibilités a pu les emmener vers l’improvisation en roue libre autour de standards de jazz manouche et de swing jazz. Venez nombreux partager cette soirée avec nous autour d’une bonne bière !

Entrée libre

