Benjamin Ezraty (LCB, Marseille) – Bacterial Response to Reactive Chlorine Species CBI Toulouse – Salle de conférence IBCG Toulouse, 8 décembre 2023, Toulouse.

Benjamin Ezraty (LCB, Marseille) – Bacterial Response to Reactive Chlorine Species Vendredi 8 décembre, 10h00 CBI Toulouse – Salle de conférence IBCG

Neutrophils are part of the major players of the innate immune response upon pathogen infection. Among other antimicrobial functions, neutrophils have a unique ability to produce and release oxidizing antimicrobial compounds mediated by myeloperoxidases (MPO), including hypochlorous acid (HOCl) and N-chlorotaurine (N-ChT). Focusing on the human pathogen Salmonella enterica serovar Typhimurium, our laboratory recently unravelled unprecedent defense mechanism against MPO-derived oxidants. We notably established a link between MPO-derived toxicity and the Salmonella’s envelope stress response. These findings will be a central topic of discussion in my seminar.

CBI Toulouse – Salle de conférence IBCG 169 Rue Marianne Grunberg-Manago, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 61 33 58 00 https://cbi-toulouse.fr/fr/ Comprendre le fonctionnement des organismes vivants, telle est l’ambition du Centre de biologie intégrative (CBI), à Toulouse. Pour atteindre cet objectif, le CBI développe des approches multidisciplinaires, multi-échelles des molécules isolées aux organismes entiers et aux sociétés animales, et utilise de nombreux organismes modèles, des bactéries à l’homme. https://goo.gl/maps/Tq5uBW1EEkPrg49p7

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T11:00:00+01:00

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T11:00:00+01:00