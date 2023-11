Guillaume Borrel (Institut Pasteur) – Gut-associated methanogens: diversity, ecology and evolution CBI Toulouse – Salle de conférence IBCG Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Guillaume Borrel (Institut Pasteur) – Gut-associated methanogens: diversity, ecology and evolution

Vendredi 1 décembre, 14h00
CBI Toulouse – Salle de conférence IBCG
169 Rue Marianne Grunberg-Manago, 31400 Toulouse
Toulouse 31400

Comprendre le fonctionnement des organismes vivants, telle est l'ambition du Centre de biologie intégrative (CBI), à Toulouse. Pour atteindre cet objectif, le CBI développe des approches multidisciplinaires, multi-échelles des molécules isolées aux organismes entiers et aux sociétés animales, et utilise de nombreux organismes modèles, des bactéries à l'homme.

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T15:00:00+01:00

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T15:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu CBI Toulouse - Salle de conférence IBCG Adresse 169 Rue Marianne Grunberg-Manago, 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville CBI Toulouse - Salle de conférence IBCG Toulouse latitude longitude 43.559978;1.470907

