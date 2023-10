Andreas Wodarz (CECAD Universität zu Köln, Germany) – Molecular control of actomyosin contractility during morphogenesis in Drosophila CBI Toulouse – Salle de conférence IBCG Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

Andreas Wodarz (CECAD Universität zu Köln, Germany) – Molecular control of actomyosin contractility during morphogenesis in Drosophila Vendredi 17 novembre, 10h00 CBI Toulouse – Salle de conférence IBCG

The cortical actomyosin network generates the mechanical force that drives highly dynamic processes occurring during epithelial morphogenesis, such as cell division, cell rearrangements or cell shape changes. Proper apical-basal and planar cell polarity are required to regulate the spatiotemporal behavior of the actomyosin network during morphogenesis. In Drosophila, Bazooka/Par3 (Baz) is one of the key regulators controling both apical-basal and planar cell polarity

CBI Toulouse – Salle de conférence IBCG 169 Rue Marianne Grunberg-Manago, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

2023-11-17T10:00:00+01:00 – 2023-11-17T11:00:00+01:00

