Gérard MANIERE « Détection cérébrale des acides aminés du développement au comportement » Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA), INRAE Dijon Mardi 19 mars, 12h00 CBI Toulouse Salle de conférence 4R4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T12:00:00+01:00 – 2024-03-19T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-19T12:00:00+01:00 – 2024-03-19T12:30:00+01:00

Les acides aminés sont des molécules impliquées dans le métabolisme, la formation des protéines et sont des précurseurs de certains neurotransmetteurs. Ces acides aminés peuvent être détectés par des transporteurs d’acides aminés de type SLC7A présents sur les cellules du système nerveux central (neurones et cellules gliales). Nous travaillons sur cette famille de transporteurs aux acides aminés chez la drosophile et je vous présenterai les résultats que nous avons obtenus sur leur rôle dans la régulation de la croissance, dans l’activité des corps pédonculés et dans le comportement de parade sexuelle.

CBI Toulouse Salle de conférence 4R4 169 Rue Marianne Grunberg-Manago, 31400 Toulouse