Flavio DONATO » Divergent Recruitment of Developmentally-Defined Neuronal Ensembles Supports Memory Dynamics » CBI Toulouse Salle de conférence 4R4 Toulouse, mardi 5 mars 2024.

Flavio DONATO » Divergent Recruitment of Developmentally-Defined Neuronal Ensembles Supports Memory Dynamics » Biozentrum University of Basel, Switzerland Mardi 5 mars, 12h15 CBI Toulouse Salle de conférence 4R4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T12:15:00+01:00 – 2024-03-05T13:30:00+01:00

Fin : 2024-03-05T12:15:00+01:00 – 2024-03-05T13:30:00+01:00

Memories are dynamic constructs whose properties change with time and experience. The biological mechanisms underpinning these dynamics remain elusive, particularly concerning how shifts in the composition of memory-encoding neuronal ensembles (“representational drift”) influence a memory properties’ evolution over time. By leveraging a developmental approach to target distinct subpopulations of principal neurons, we show that memory encoding results in the concurrent establishment of multiple memory traces in the mouse hippocampus. Two of these traces are instantiated in subpopulations of early- and late-born neurons and follow distinct reactivation trajectories post-encoding. Notably, the divergent recruitment of these subpopulations underpins memory ensembles’ gradual reorganization, and modulates memory persistence and plasticity across multiple learning episodes. Thus, we reveal profound and intricate relationships between ensemble dynamics and memories’ progression over time.

CBI Toulouse Salle de conférence 4R4 169 Rue Marianne Grunberg-Manago, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 61 33 58 00 https://cbi-toulouse.fr/fr/ Comprendre le fonctionnement des organismes vivants, telle est l’ambition du Centre de biologie intégrative (CBI), à Toulouse. Pour atteindre cet objectif, le CBI développe des approches multidisciplinaires, multi-échelles des molécules isolées aux organismes entiers et aux sociétés animales, et utilise de nombreux organismes modèles, des bactéries à l’homme. https://goo.gl/maps/Tq5uBW1EEkPrg49p7