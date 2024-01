Philippe Gaussier (Laboratoire ETIS, Cergy Paris Université) – Que codent vraiment les cellules de grilles dans le cortex entorhinal médian? CBI Toulouse – Salle de conférence 4R4 Toulouse, mardi 23 janvier 2024.

Philippe Gaussier (Laboratoire ETIS, Cergy Paris Université) – Que codent vraiment les cellules de grilles dans le cortex entorhinal médian? Contact au CBI : Guy Theraulaz (guy.theraulaz@univ-tlse3.fr) Mardi 23 janvier, 12h15 CBI Toulouse – Salle de conférence 4R4

Depuis la découverte des cellules de lieux dans l’hippocampe des mammifères et des cellules de grilles dans l’une des structures en entrée de l’hippocampe (le cortex entorhinal médiant MEC) de nombreux modèles ont été proposés pour expliquer comment un animal pouvait se localiser en exploitant ces cellules de grille. Les simulations et expériences robotiques autour d’un modèle intégrant le cortex retrosplenial, le cortex entorhinal et l’hippocampe dans des taches de navigation et de reconnaissance de scènes visuelles seront présentées.

CBI Toulouse – Salle de conférence 4R4 169 Rue Marianne Grunberg-Manago, 31400 Toulouse