Rachel Contarin (InTheres, ENVT, Toulouse) – Les éléments génétiques mobiles chez Staphylococcus aureus : vecteurs de l’antibiorésistance Mardi 5 décembre, 15h00 CBI Toulouse – Salle de conférence 4R4

Le transfert horizontal de gènes est un facteur majeur de l’évolution et de l’adaptation bactériennes, qui leur permet une acquisition rapide de nouveaux caractères comme la résistance aux antibiotiques. Staphylococcus aureus (SA) possède une grande variété de gènes de résistance aux antibiotiques (GRA). Sa capacité à acquérir des GRA est étroitement associée à la grande proportion d’éléments génétiques mobiles (EGM) présents dans son génome (entre 15 à 20%) et à son aptitude à échanger du matériel génétique avec son environnement. À ce jour, peu de données sont disponibles sur la diversité des EGM porteurs de GRA chez les SA, et leur impact sur la dissémination de l’antibiorésistance est peu documenté. Une analyse in silico de 9054 génomes de SA disponibles dans les bases de données NCBI et remplissant des critères de qualité d’assemblage a été réalisée. Une cartographie exhaustive des associations entre EGM, GRA et hôtes a été établie en utilisant les outils ResFinder, RGI- CARD et MEFinder. En parallèle, une analyse in vitro de 267 SA isolés d’animaux au travers du Résapath [1] entre 2010 et 2021 et porteurs de GRA a été menée. Leurs plasmides ont été caractérisés par PFGE et les GRA qu’ils portaient déterminés par PCR et Southern Blot. Enfin, 82 isolats avec des profils d’associations GRA/plasmides d’intérêt ont été séquencés par la méthode Illumina.

CBI Toulouse – Salle de conférence 4R4 169 Rue Marianne Grunberg-Manago, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 61 33 58 00 https://cbi-toulouse.fr/fr/ Comprendre le fonctionnement des organismes vivants, telle est l’ambition du Centre de biologie intégrative (CBI), à Toulouse. Pour atteindre cet objectif, le CBI développe des approches multidisciplinaires, multi-échelles des molécules isolées aux organismes entiers et aux sociétés animales, et utilise de nombreux organismes modèles, des bactéries à l’homme. https://goo.gl/maps/Tq5uBW1EEkPrg49p7

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T15:00:00+01:00 – 2023-12-05T16:00:00+01:00

