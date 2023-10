SPECTACLE « LE MARCHAND DE MOTS » Cazouls-lès-Béziers, 27 octobre 2023, Cazouls-lès-Béziers.

Cazouls-lès-Béziers,Hérault

Venez découvrir le spectacle « Le marchand de mots » par la compagnie Itinéraire bis 34 – Gilles Buonomo

Dans son cabinet de curiosité Gilles Buonomo retrace le parcours de Jean-Claude Carrière bibliophile passionné et nous fait partager son amour illimité pour les mots et ses pérégrinations aux quatre coins du monde de l’Inde à l’Iran pour collecter contes et livres..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie



Come and discover the show « Le marchand de mots » by the Itinéraire bis 34 company – Gilles Buonomo

In his cabinet of curiosities, Gilles Buonomo retraces the career of Jean-Claude Carrière, a passionate bibliophile, and shares with us his boundless love of words and his peregrinations to the four corners of the globe, from India to Iran, collecting stories and books.

Venga a ver el espectáculo « Le marchand de mots » de la compañía Itinéraire bis 34 – Gilles Buonomo

En su gabinete de curiosidades, Gilles Buonomo recorre la trayectoria de Jean-Claude Carrière, bibliófilo apasionado, y comparte con nosotros su amor sin límites por las palabras y sus peregrinaciones a los cuatro rincones del mundo, de la India a Irán, para coleccionar historias y libros.

Kommen Sie und entdecken Sie die Aufführung « Le marchand de mots » von der Kompanie Itinéraire bis 34 – Gilles Buonomo

In seinem Kuriositätenkabinett zeichnet Gilles Buonomo den Lebensweg des leidenschaftlichen Bibliophilen Jean-Claude Carrière nach und lässt uns an seiner grenzenlosen Liebe zu Wörtern und seinen Wanderungen durch die ganze Welt von Indien bis zum Iran teilhaben, um Märchen und Bücher zu sammeln.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT LA DOMITIENNE