CAZOULS EN FÊTE Cazouls-lès-Béziers, 13 juillet 2023, Cazouls-lès-Béziers.

Cazouls-lès-Béziers,Hérault

Venez vivre l’esprit festif à Cazouls ! Profitez d’un programme varié d’activités, de soirées et d’animations qui raviront toute la famille. Plongez dans une ambiance conviviale et chaleureuse qui vous promet des moments de joie et de partage inoubliables..

2023-07-13 14:30:00 fin : 2023-07-13 . EUR.

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie



Experience the festive spirit in Cazouls! Enjoy a varied program of activities, evenings and entertainment to delight the whole family. Immerse yourself in a warm and friendly atmosphere that promises unforgettable moments of joy and sharing.

Venga a vivir el espíritu festivo en Cazouls Disfrute de un variado programa de actividades, veladas y animaciones que harán las delicias de toda la familia. Sumérjase en un ambiente cálido y acogedor que promete momentos inolvidables de alegría y convivencia.

Erleben Sie den Festgeist in Cazouls! Genießen Sie ein abwechslungsreiches Programm an Aktivitäten, Abenden und Animationen, das die ganze Familie begeistern wird. Tauchen Sie ein in eine gesellige und herzliche Atmosphäre, die Ihnen unvergessliche Momente der Freude und des Teilens verspricht.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT LA DOMITIENNE