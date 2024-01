SPECTACLE « BOU LES 3 ZOURS » Cazouls-lès-Béziers, samedi 17 février 2024.

SPECTACLE « BOU LES 3 ZOURS » Cazouls-lès-Béziers Hérault

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17

Spectacle « Bou les 3 zours », Cie Ayouna Mundiur. Une version très originale de Boucle d’Or. Sur inscription.

C’est une lecture théâtralisée qui attend, le samedi 17 février, les enfants dès 3 ans. Cette version très originale de Boucle d’Or, d’après l’album d’Elsa Valentin et Ilya Green, mêle langage, images et langue des signes pour un moment captivant et chatoyant. Sur inscription

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mediatheque.cazouls@ladomitienne.com



