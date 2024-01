PROJECTIONS CINÉ À CAZOULS-LÈS-BÉZIERS Cazouls-lès-Béziers, mercredi 14 février 2024.

PROJECTIONS CINÉ À CAZOULS-LÈS-BÉZIERS Cazouls-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 10:00:00

fin : 2024-02-14

L’équipe culture de la ville de Cazouls-lès-Béziers organise 3 projections cinéma. Pour connaitre les titres des films, merci de contacter directement la médiathèque G. Frêche.

L’équipe culture de la ville de Cazouls-lès-Béziers organise 3 projections cinéma.

10h00 = public enfant

15h00 = public sénior

20h30 = public adulte (interdit -12ans)

Séance 10h00 Film animation, comédie, famille – 2012

Synopsis Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère, Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare et ses sbires pour rapporter à Audrey la dernière graine d’arbre vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va transformer le destin de Thneedville.

Séance 15h00 Film drame 2017

Synopsis Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Séance 20h30 Film comédie, dramatique, famille / 2022

Synopsis Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

Pour connaitre les titres des films, merci de contacter directement la médiathèque G. Frêche.

GRATUIT

Inscription 04 67 93 41 99

.

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mediatheque.cazouls@ladomitienne.com



L’événement PROJECTIONS CINÉ À CAZOULS-LÈS-BÉZIERS Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2024-01-19 par OT LA DOMITIENNE