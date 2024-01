ATELIER CRÉATIF SUR LE CARNAVAL Cazouls-lès-Béziers, samedi 10 février 2024.

ATELIER CRÉATIF SUR LE CARNAVAL Cazouls-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:30:00

fin : 2024-02-10 11:30:00

Envie de vous préparer à Mardi Gras ? Rejoignez l’atelier créatif sur le thème du Carnaval, spécialement conçu pour les enfants âgés de 9 à 10 ans. Au programme la réalisation de magnifiques masques colorés, de costumes originaux et d’accessoires festifs. L’inscription est obligatoire afin de garantir votre place et les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver votre participation !

Envie de vous préparer à Mardi Gras ? Rejoignez l’atelier créatif sur le thème du Carnaval, spécialement conçu pour les enfants âgés de 9 à 10 ans. Au programme la réalisation de magnifiques masques colorés, de costumes originaux et d’accessoires festifs. L’inscription est obligatoire afin de garantir votre place et les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver votre participation !

L’atelier vous est proposé par des bénévoles.

.

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mediatheque.cazouls@ladomitienne.com



L’événement ATELIER CRÉATIF SUR LE CARNAVAL Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2024-01-18 par OT LA DOMITIENNE