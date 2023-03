Stage pratique greffe, 1 avril 2023, Cazilhac .

Alexandre Racanière, arboriculteur et pépiniériste, vous propose une journée de stage pratique pour apprendre la greffe sur des arbres fruitiers et agrumes.

Cette journée a pour but de vous rendre autonome pour vos futures greffes :)

A prévoir pour cette journée de stage :

Vêtements adaptés

Repas tiré du sac

Bloc note

Sécateur

Amener votre greffoir si vous en avez un. Si besoin vous aurez la possibilité d’en acheter un auprès d’Alexandre (14€)

https://bioensemble.biocoop.net/agenda-biocoop-bioensemble/stage-pratique-greffe-des-arbres-fruitiers-et-agrumes-15359.html

