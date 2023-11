Vide grenier à Cazères sur l’Adour Cazères-sur-l’Adour, 26 novembre 2023, Cazères-sur-l'Adour.

Cazères-sur-l’Adour,Landes

Vide grenier organisé par l’atelier « Loisirs et Créations ». Buvette et restauration sur place..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the « Loisirs et Créations » workshop. Refreshments and catering on site.

Mercadillo organizado por el taller « Loisirs et Créations ». Refrescos y comida in situ.

Flohmarkt, organisiert von der Werkstatt « Loisirs et Créations ». Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Grenade