Fêtes des Saligues et de la nature 2023, 13 mai 2023, .

Les Saligues de l’Adour sont en fête ! Rendez-vous pour la 8ème édition de la Fête des Saligues à Cazères sur l’Adour. Venez participer à des ateliers ludiques et familiales : sieste musicale, balade à cheval, tyrolienne … il y en aura pour tout le monde. Vous pourrez également aller à la rencontre d’intervenants et d’entreprises locales pour découvrir leurs engagements pour la sauvegarde de l’environnement.

Programme complet sur notre site internet https://tourisme-paysgrenadois.fr/agenda-des-animations/.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 20:00:00. .

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Saligues de l’Adour are celebrating ! Rendezvous for the 8th edition of the Saligues Festival in Cazères sur l’Adour. Come and take part in fun and family workshops: musical siesta, horseback riding, tyrolean traverse? there will be something for everyone. You will also be able to meet with local companies to discover their commitment to the protection of the environment.

Complete program on our website https://tourisme-paysgrenadois.fr/agenda-des-animations/

¡Los Saligues de l’Adour están de fiesta! Cita con la 8ª edición de la Fête des Saligues en Cazères sur l’Adour. Venga y participe en divertidos talleres familiares: siesta musical, equitación, tirolina… habrá para todos los gustos. También podrá reunirse con ponentes y empresas locales para conocer su compromiso con la protección del medio ambiente.

Programa completo en nuestro sitio web https://tourisme-paysgrenadois.fr/agenda-des-animations/

Die Saligues de l’Adour sind in Feierlaune! Treffpunkt für die 8. Ausgabe des Saligues-Festes in Cazères sur l’Adour. Nehmen Sie an spielerischen und familienfreundlichen Workshops teil: Musikalische Siesta, Ausritte, Seilrutschen? es wird für jeden etwas dabei sein. Sie können auch lokale Akteure und Unternehmen kennen lernen, die sich für den Umweltschutz einsetzen.

Das vollständige Programm finden Sie auf unserer Website https://tourisme-paysgrenadois.fr/agenda-des-animations/

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Grenade