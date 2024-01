Les gravières, des zones humides d’intérêt Cazères-sur-l’Adour, mardi 27 février 2024.

Les gravières, des zones humides d’intérêt Cazères-sur-l’Adour Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 09:30:00

fin : 2024-02-27 12:00:00

Ces zones d’exploitation de granulats (galets), situées chez nous sur la plaine alluviale de l’Adour, sensiblement entre Aire sur l’Adour et Cauna, façonnent nos paysages et crée de nouveaux milieux favorables à de nombreuses espèces végétales et animales, notamment les oiseaux. La gestion de ces zones en phase de « maturation » après abandon de leur exploitation, constitue un enjeu particulièrement intéressant. Visite guidée sur le site de Cazères sur l’Adour et observation d’oiseaux avec le service technique de la fédération des Chasseurs des Landes. En partenariat avec CMGO. Animation proposée dans le cadre des journées mondiales des zones humides.

Inscription obligatoire

Cazères-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine tourisme@cc-paysgrenadois.fr



L’événement Les gravières, des zones humides d’intérêt Cazères-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Grenade