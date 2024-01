BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES SALLE DES FETES Cazères, samedi 10 février 2024.

BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES SALLE DES FETES Cazères Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

On innove chez l’association ludot’m, qui gère entre autres la ludothèque à Cazères. En effet pour ce début d’année 2024, une bourse aux vêtements adultes va être organisée pour répondre au mieux à la demande croissante.

Julien, responsable de la ludothèque » Cela fait maintenant quelques années que l’on nous sollicite pour organiser une bourse adultes sous le même format que celle pour les enfants que nous organisons déjà 2 fois par an depuis plus de 15 ans. Les bénévoles de l’association souhaitent partager leurs expériences pour amener ce nouveau service qui est dans l’air du temps. L’achat de seconde main se développe de plus en plus en France et il nous paraît important d’accompagner cette démarche de notre mieux. »

Les bénévoles se mobilisent une nouvelle fois pour vous proposer cette bourse qui aura lieu le samedi 10 février à la salle des Fêtes de Cazères de 9h à 17h.

Mettez en dépôt le temps d’une journée vos vêtements et accessoire, homme et femme, nous les vendons pour vous !

INSCRIPTION demander un code vendeur à l’adresse bourse.ludotm@gmail.com à partir du mercredi 24 janvier 2024, 20h. ( place limité )

Renseignements à cette même adresse mail ou au 07 81 39 34 70

Si vous désirez être bénévole, n’hésitez pas à nous envoyer un mail.

SALLE DES FETES Rue des Capucins

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie bourse.ludotm@gmail.com



