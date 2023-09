Fête locale de Cazaux-Fréchet Anéran Camors CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, 7 octobre 2023, Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors.

Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors,Hautes-Pyrénées

Dernière fête de village de la saison en vallée du Louron, la fête de Cazaux-Fréchet propose tous les ingrédients traditionnels pour un moment convivial et festif : repas spectacle, bal avec orchestre, messe traditionnelle….

2023-10-07 fin : 2023-10-08

CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS

Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Last village festival of the season in the Louron valley, the festival of Cazaux-Fréchet offers all the traditional ingredients for a friendly and festive moment: meal show, ball with orchestra, traditional mass…

Última fiesta de pueblo de la temporada en el valle de Louron, la fiesta de Cazaux-Fréchet ofrece todos los ingredientes tradicionales para una ocasión festiva y de convivencia: comida y espectáculo, baile con orquesta, misa tradicional…

Das letzte Dorffest der Saison im Louron-Tal, das Fest von Cazaux-Fréchet, bietet alle traditionellen Zutaten für einen geselligen und festlichen Moment: Show-Essen, Tanz mit Orchester, traditionelle Messe…

