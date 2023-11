ATELIER VANNERIE ALÉATOIRE Cazaunous, 9 décembre 2023, Cazaunous.

Cazaunous,Haute-Garonne

Découvrez une vannerie accessible à tous grâce au lierre, la clématite ou la glycine, des matières faciles à travailler..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 17:00:00. 120 EUR.

Cazaunous 31160 Haute-Garonne Occitanie



Discover basketry that’s accessible to all, thanks to ivy, clematis and wisteria, materials that are easy to work with.

Descubra un trabajo de mimbre accesible a todos gracias a la hiedra, la clemátide y la glicinia, materiales fáciles de trabajar.

Entdecken Sie eine Korbflechterei, die dank der leicht zu verarbeitenden Materialien Efeu, Clematis oder Glyzinie für jedermann zugänglich ist.

Mise à jour le 2023-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE