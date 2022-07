Cazats en fête Cazats, 23 juillet 2022, Cazats.

Cazats en fête

Ancien presbytère Cazats Gironde

2022-07-23 – 2022-07-23

Cazats

Gironde

Cazats

EUR Bienvenue dans le village de Cazats qui s’anime pour la journée.

– 9h – 16h : vide-grenier.

– à partir de 17h : marché de créateurs et artisans d’art.

– à partir de 19h : soirée festive animée par la Banda Les Vasates et le DJ Jérôme Veronese !

Buvette et Food truck sur place toute la journée et la soirée sans réservation.

+33 6 51 49 89 40

Cazats

