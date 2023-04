Vide-grenier & Expo CAZARILH, 7 mai 2023, Cazarilh.

Faites de belles trouvailles !

Les artisans et artistes de Cazarilh profitent de cette journée pour vous faire découvrir leur travail (peinture, céramique et poterie).

Entrée gratuite & Buvette.

Pour les exposants :

2 premiers mètres gratuits puis 2€ le mètres..

2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 17:00:00. .

CAZARILH

Cazarilh 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Make beautiful finds!

The craftsmen and artists of Cazarilh take advantage of this day to make you discover their work (painting, ceramics and pottery).

Free entrance & refreshment bar.

For the exhibitors:

2 first meters free then 2? the meters.

¡Haga grandes hallazgos!

Los artesanos y artistas de Cazarilh aprovechan este día para mostrarte sus obras (pintura, cerámica y alfarería).

Entrada gratuita y bar de refrescos.

Para los expositores:

primeros 2 metros gratis y luego 2 metros y medio.

Machen Sie tolle Fundstücke!

Die Handwerker und Künstler von Cazarilh nutzen diesen Tag, um Ihnen ihre Arbeit vorzustellen (Malerei, Keramik und Töpferei).

Freier Eintritt & Erfrischungsstände.

Für die Aussteller:

die ersten 2 Meter sind kostenlos, danach 2? pro Meter.

Mise à jour le 2023-04-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65