Festival « Musique en Bouriane » Cazals, 1 décembre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

Découvrez la nouvelle édition du festival « Musique en Bouriane » présenté par l’association du même nom « Musique en Bouriane ». Plongez dans l’univers de la musique classique avec la participation d’artistes de renom, enrichissant la réputation prestigieuse de cet événement musical incontournable.

Rejoignez-nous pour vivre des moments mémorables au cœur de la Bouriane, un plaisir et une expérience sensorielle incomparables !.

2024-08-30 fin : 2024-09-01 . .

Cazals 46250 Lot Occitanie



Discover the new edition of the « Musique en Bouriane » festival presented by the association of the same name « Musique en Bouriane ». Immerse yourself in the world of classical music with the participation of renowned artists, enriching the prestigious reputation of this not-to-be-missed musical event.

Join us for a memorable experience in the heart of the Bouriane region, an incomparable pleasure and sensory experience!

Descubra la nueva edición del festival « Musique en Bouriane », presentado por la asociación del mismo nombre. Sumérjase en el mundo de la música clásica con la participación de artistas de renombre, que se suman a la prestigiosa reputación de este acontecimiento musical ineludible.

Únase a nosotros para vivir una experiencia inolvidable en el corazón de la región de Bouriane, ¡un placer y una experiencia sensorial incomparables!

Entdecken Sie die neue Ausgabe des Festivals « Musique en Bouriane », das von der gleichnamigen Vereinigung « Musique en Bouriane » präsentiert wird. Tauchen Sie ein in die Welt der klassischen Musik mit der Teilnahme renommierter Künstler, die den angesehenen Ruf dieses unumgänglichen musikalischen Ereignisses bereichern.

Kommen Sie zu uns und erleben Sie unvergessliche Momente im Herzen der Bouriane, ein unvergleichliches Vergnügen und eine sinnliche Erfahrung!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cazals-Salviac