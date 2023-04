Vide atelier d’artiste Les Ateliers Cazals Catégories d’Évènement: Cazals

Vide atelier d’artiste Les Ateliers, 18 mai 2023, Cazals. A la manière d’un vide-grenier, venez profiter du vide-atelier d’Alexandra du Moulin (collages, peintures).

2023-05-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00.

Les Ateliers

Cazals 46250 Lot Occitanie



Like a garage sale, come and enjoy Alexandra du Moulin’s workshop (collages, paintings) Como en una venta de garaje, venga a disfrutar de la venta de taller de Alexandra du Moulin (collages, cuadros) Im Stil eines Garagenverkaufs profitieren Sie vom Atelierverkauf von Alexandra du Moulin (Collagen, Gemälde) Mise à jour le 2023-04-18 par OT Cazals-Salviac

