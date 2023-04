Loto des fleurs Salle des fêtes, 13 mai 2023, Cazals.

L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Cazals vous invite à participer à un super loto des fleurs..

2023-05-13 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Salle des fêtes

Cazals 46250 Lot Occitanie



The Association for the Safeguarding of the Heritage of Cazals invites you to participate in a great flower lottery.

La Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Cazals le invita a participar en un gran sorteo de flores.

Die Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Cazals lädt Sie zu einem Super-Blumenlotto ein.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Cazals-Salviac