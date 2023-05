Formation « Lire l’album avec le tout-petit » Bibliothèque, 9 mai 2023, Cazals.

Cette formation est proposée par Hélène Poussin de la Cie Les Pieds Bleus. Elle est ouvert aux assistantes maternelles, aux parents, grands-parents… et aux bénévoles des bibliothèques..

2023-05-09 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-09 16:30:00. EUR.

Bibliothèque

Cazals 46250 Lot Occitanie



This training is proposed by Hélène Poussin of the Cie Les Pieds Bleus. It is open to nursery assistants, parents, grandparents… and library volunteers.

Esta formación la propone Hélène Poussin, de la Cie Les Pieds Bleus. Está abierta a auxiliares de guardería, padres, abuelos… y voluntarios de la biblioteca.

Diese Fortbildung wird von Hélène Poussin von der Cie Les Pieds Bleus angeboten. Sie steht Kindergärtnerinnen, Eltern, Großeltern… und ehrenamtlichen Mitarbeitern von Bibliotheken offen.

