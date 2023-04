Exposition « Mission Océan » Médiathèque intercommunale, 2 mai 2023, Cazals.

Cette exposition permet de découvrir la biodiversité marine et océanique et les effets de la pollution plastique sur ces milieux naturels. On découvre aussi le portrait de plusieurs animaux marins (qui ils sont, où ils vivent, pourquoi il faut les protéger…) et le portrait des déchets les plus fréquemment retrouvés dans les océans.

L’exposition répond à de nombreuses questions : D’où proviennent ces déchets ? Quel est leur impact sur l’eau et la vie océanique ? Comment lutter contre ce problème à l’échelle globale ? Quels éco gestes peut-on mettre en place pour réduire, recycler et revaloriser nos déchets ?

Un jeu de pêche à la ligne et une sélection de beaux documents accompagnent l’exposition..

2023-05-02 à ; fin : 2023-06-07 . EUR.

Médiathèque intercommunale

Cazals 46250 Lot Occitanie



This exhibition allows visitors to discover marine and oceanic biodiversity and the effects of plastic pollution on these natural environments. We also discover the portrait of several marine animals (who they are, where they live, why they need to be protected?) and the portrait of the most common waste found in the oceans.

The exhibition answers many questions: Where does this waste come from? What is their impact on water and ocean life? How can we fight against this problem on a global scale? What eco-actions can we take to reduce, recycle and revalue our waste?

A fishing game and a selection of beautiful documents accompany the exhibition.

Esta exposición permite a los visitantes descubrir la biodiversidad marina y oceánica y los efectos de la contaminación por plásticos en estos entornos naturales. La exposición también presenta un retrato de varios animales marinos (quiénes son, dónde viven, por qué hay que protegerlos…) y un retrato de los residuos más comunes que se encuentran en los océanos.

La exposición responde a muchas preguntas: ¿De dónde proceden estos residuos? ¿Cuál es su impacto en el agua y la vida oceánica? ¿Cómo podemos luchar contra este problema a escala mundial? ¿Qué acciones ecológicas podemos emprender para reducir, reciclar y revalorizar nuestros residuos?

Un juego de pesca y una selección de bellos documentos acompañan la exposición.

Diese Ausstellung informiert über die biologische Vielfalt der Meere und Ozeane und die Auswirkungen der Plastikverschmutzung auf diese natürlichen Lebensräume. Außerdem werden verschiedene Meerestiere vorgestellt (wer sie sind, wo sie leben, warum sie geschützt werden müssen usw.) und die häufigsten Müllarten, die in den Ozeanen gefunden werden, vorgestellt.

Die Ausstellung gibt Antworten auf viele Fragen: Woher kommt der Müll? Welche Auswirkungen hat er auf das Wasser und das Leben in den Ozeanen? Wie kann man dieses Problem auf globaler Ebene bekämpfen? Welche umweltfreundlichen Maßnahmen können wir ergreifen, um unseren Abfall zu reduzieren, zu recyceln und wiederzuverwerten?

Ein Angelspiel und eine Auswahl an schönen Dokumenten begleiten die Ausstellung.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Cazals-Salviac