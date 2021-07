Cav’Halle Jam Session + La Durance Blues Band La Cav’Halle, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, La Fare-les-Oliviers.

Ce Jeudi 15 Juillet, La Durance Blues Band sera en première partie de nos Jeudis Jam Sessions. Groupe blues Franco Argentin, du Mississipi aux couleurs latines, vous aimerez ce combo. Gercho, Guitariste chanteur ayant la particularité de fabriquer lui même ses instruments. Pour l’occasion une Tombola sera mise en place, pour un billet de 3€ vous pourrez remporter un merveilleur LapSteel fait main par Gercho. [LES JEUDIS JAM SESSIONS] 18H Afterwork (Apéro & Lounge Music) 19H première partie La Durance Blues Band. 20H mega Jam Session. *** Pour Orchestrer cette grande cav’hallecade, que nous voulons parfaite, un grand musicien…. Mr Frederic Schneider et son Trio Frédéric Schneider – Basse & Chant Eric Lebailly – Batterie Francesco Buono – Guitare & Chant => Fred Schneider. Médaillé d’or au Conservatoire National de Marseille, nominé aux Victoires de La Musique catégorie nouveaux talents jazz 96/97. Aujourd’hui, il est entre autre, démonstrateur officiel des fabuleuses Basses Fibenare Guitars Co. Batterie, Guitares, Basse, Pianos ,Micros et Tablettes pour proles seront à disposition. Rock, Funk, Jazz et variétés … un répertoire éclectique qui touchera aussi bien les musiciens que les néophytes. De belles soirées en perspectives avec des musiciens qui vous feront voyager à travers les générations et les styles pour que ces moments de partage musical soient uniques. Le tout, lové dans le cadre atypique et spacieux d’une ancienne ferronnerie revisitée. *** Une boisson* sera offerte à tous les musiciens et chanteurs qui joueront au moins un titre. Entrée gratuite – Boissons & Restauration sur place Formule spéciale Cav’Hallecade Musicale Formule une personne (15,00€) avec assiette barbecue et verre vin plaisir ou Heineken inclus. Formule pour 2 personnes (39,00€) Bouteille de vin +2 assiettes Barbecue. **** Renseignements au 04 90 55 53 08 Réservation conseillée

