rendez-vous des Bonnes Vivantes Caves veuve amiot, 16 septembre 2023, Saumur.

Pour la deuxième édition des journées du Matrimoine à Saumur, Veuve Amiot lance le Rendez-vous des Bonnes Vivantes. Salon des vins et de la gastronomie au féminin, il regroupera une quinzaine de vigneronnes et productrices gastronomiques locales. Véritable carte postale de la Loire, vous pourrez y retrouver les plus grandes appellations de notre terroir : Saumur, Saumur Champigny, Chinon, Saint Nicolas de Bourgueil, Savennières, Saumur Puy Notre Dame, Coteaux du Layon…

Les premières femmes entrepreneuses du vin sont bien les créatrices de fines bulles, en Champagne et aussi dans le Saumurois. Notre Maison Veuve Amiot est bien l’héritage d’une femme, Elisa Amiot, qui avant-gardiste, a tout mis en œuvre pour faire prospérer sa société et développer l’image de marque de ses fines bulles à travers le monde.

Par ce nouvel évènement nous souhaitons mettre en lumière le travail de notre fondatrice, et de toutes ces vigneronnes qui façonne le monde du vin à leur façon.

Si le vocabulaire du vin tourne souvent autour du féminin (la robe, le galbe des jambes, le bouquet…) il n’a véritablement pas de genre. Il est avant tout le fruit d’une passion et d’un travail acharné ; C’est véritablement cela que nous mettrons en avant.

Programme de l’évènement :

14 septembre 2023, à 18h, Maison Veuve Amiot :

– Conférence d’Ouverture le jeudi 14 septembre de 18h à 21h.

Maison Veuve Amiot / Françoise Foucault interviendra sur son parcours

16 Septembre 2023 de 10h à 18h, Maison Veuve Amiot

– Parcours des Bonnes Vivantes : visites guidées des caves ponctuées d’anecdotes sur l’histoire du vin et des femmes. Départ toutes les heures

17 Septembre 2023 de 10h à 18h, Maison Veuve Amiot

– Rendez-vous des Bonnes Vivantes (salon des vins et de la gastronomie au féminin)

L’ensemble des animations proposées sont gratuites.

Infos pratiques :

https://www.veuveamiot.fr/contact@veuve-amiot.com / 02 41 83 14 14

Contact organisation : Elise Brossard 06 24 10 23 33

Caves veuve amiot Saint Hilaire Saint Florent 19-21, rue Jean Ackermann, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 83 30 31 http://www.saumur.fr [{« link »: « https://www.veuveamiot.fr/contact@veuve-amiot.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

