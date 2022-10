Caves Patriarche – 162ème VENTE DES VINS – La Grande Dégustation Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

2022-11-19 09:30:00 – 2022-11-20 17:30:00

Cte-d’Or EUR 60 65 Visite des plus grandes caves de Bourgogne et dégustation de 10 grands vins, sélectionnés spécialement pour la Vente des Vins 2022. La dégustation : Vins blancs :

Savigny-Les-Beaune Les Guettottes 2020

Puligny-Montrachet 2019

Chassagne-Montrachet 1er cru Les Embazées 2018

Hospices de Beaune, Meursault Cuvée Lopin 2016 Vins rouges :

Santenay 1er cru Les Maladières 2020

Nuits-Saint-Georges 1er cru Les Poulettes 2019

Hospices de Beaune, Volnay-Santenots 1er cru 2017

Clos de la Roche Grand Cru Tasteviné 2013

Hospices de Beaune, Mazis-Chambertin Grand Vru 2004

Magnum Vosne-Romanée 1980 Vins sous réserve de disponibilité.

Réservation conseillée – Nombre de places limitées. Port du masque dans les circulations conseillé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

