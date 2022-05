Caves Ouvertes – Vila Demoiselle Brugny-Vaudancourt Brugny-Vaudancourt Catégories d’évènement: 51100

Brugny-Vaudancourt

Caves Ouvertes – Vila Demoiselle Brugny-Vaudancourt, 7 août 2022, Brugny-Vaudancourt. Caves Ouvertes – Vila Demoiselle Villa Demoiselle 56 Bd Henry Vasnier Brugny-Vaudancourt

2022-08-07 – 2022-08-07 Villa Demoiselle 56 Bd Henry Vasnier

Brugny-Vaudancourt 51100 Brugny-Vaudancourt Visite de la Villa Demoiselle et de la découverte de son style Art Nouveau +33 3 26 61 62 56 Villa Demoiselle 56 Bd Henry Vasnier Brugny-Vaudancourt

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 51100, Brugny-Vaudancourt Autres Lieu Brugny-Vaudancourt Adresse Villa Demoiselle 56 Bd Henry Vasnier Ville Brugny-Vaudancourt lieuville Villa Demoiselle 56 Bd Henry Vasnier Brugny-Vaudancourt Departement 51100

Brugny-Vaudancourt Brugny-Vaudancourt 51100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brugny-vaudancourt/

Caves Ouvertes – Vila Demoiselle Brugny-Vaudancourt 2022-08-07 was last modified: by Caves Ouvertes – Vila Demoiselle Brugny-Vaudancourt Brugny-Vaudancourt 7 août 2022 51100 Brugny-Vaudancourt

Brugny-Vaudancourt 51100