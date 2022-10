Caves ouvertes Mittelbergheim, 29 novembre 2022, Mittelbergheim.

Caves ouvertes

2022-11-29 10:00:00 – 2022-11-30 18:00:00

Mittelbergheim

Bas-Rhin

Mittelbergheim Bas-Rhin

0 EUR Week-end Caves Ouvertes au Domaine GILG à Mittelbergheim :

Dégustation et vente de nos Vins et Crémants d’Alsace

Découverte du millésime 2022 et d’anciens millésimes de notre collection

Visite Libre des Caves du XVIème siècle

Dégustation et vente de spécialités gastronomiques d’artisans locaux ( Foies gras, pommes et jus de fruits, chocolats, pâtisseries, miel, Huîtres ….)

Restauration sur place avec Tartes Flambées et Assiettes d’Huîtres de 12h à 15h

Visite de cave, dégustation, exposition d’artisanat

+33 3 88 08 92 76

