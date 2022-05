Caves Ouvertes – Champagne Roger Constant Lemaire Villers-sous-Châtillon Villers-sous-Châtillon Catégories d’évènement: 51700

Caves Ouvertes – Champagne Roger Constant Lemaire
Champagne Roger-Constant Lemaire
50 Rue de la Glacière
Villers-sous-Châtillon

2022-07-10

Pressoir en bois, Pressoir moderne, Cuverie, Elevage en fûts de bois
contact@champagne-lemaire.fr
+33 3 26 58 36 79
http://www.champagne-lemaire.fr/

