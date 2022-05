Caves Ouvertes – Champagne Pierre LEBOEUF Aÿ-Champagne, 8 octobre 2022, Aÿ-Champagne.

Caves Ouvertes – Champagne Pierre LEBOEUF Aÿ 11, rue Saint Vincent Aÿ-Champagne

Aÿ-Champagne 51160

Nous vous proposons sur rendez-vous la visite de notre exploitation. Pendant 1 heure, Hélène vous guidera à travers nos caves voûtées, vous fera admirer la cour intérieure de la maison Henri IV et ses colombages et vous fera découvrir le fameux vieux pressoir.

Elle vous racontera alors toute l’histoire de la maison, et de l’élaboration du Champagne.

We also propose cellar tours (on booking).

During an hour, Helene will let you discover the winery (the House of Henri IVth), the ancient press(150 y-o) and will lead you in the voulted cellar.

She will explain you their family history, and all the Champagne making process. The tour ends with the tasting of 1 or 2 differents Champagnes.

champagne.pierreleboeuf@wanadoo.fr +33 3 26 55 03 87 http://www.champagne-pierre-leboeuf.fr/

