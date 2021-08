Caves ouvertes – Champagne Nicolas Feuillatte Chouilly, 3 octobre 2021, Chouilly.

Chouilly Marne Chouilly

Ancré au cœur de la prestigieuse Côte des Blancs, le parcours de Champagne Nicolas Feuillatte invite à une visite hors norme pour créer une émotion unique.

Pédagogique, poétique, sensorielle et immersive… Venez vivre une expérience enchantée lors de la visite des caves Nicolas Feuillatte !

Nous vous proposons une visite originale où toutes les étapes de l’élaboration des cuvées Nicolas Feuillatte vous sont dévoilées depuis le processus de vinification jusqu’à l’habillage des bouteilles.

Départ des visites : 11h00 et 15h30

Visit of the winery, the disgorging line, the labelling line, and the bottling line.

Departure of the tour in english : 9.30 am and 2 pm

service-visites@feuillatte.com +33 3 26 59 64 61 http://www.nicolas-feuillatte.com/

