Caves Ouvertes – Champagne Michel TESTULAT Brugny-Vaudancourt, 16 juillet 2022, Brugny-Vaudancourt.

2022-07-16 – 2022-07-16 Champagne Michel TESTULAT 1 rue d'Epernay

Brugny-Vaudancourt Marne Brugny-Vaudancourt Visite du pressoir moderne, de la cuverie, du chantier de dégorgement

et de la chaîne d’habillage. Présentation d’outils.

champagne.michel.testulat@orange.fr http://www.champagne-michel-testulat.com/

