Caves Ouvertes – Champagne LAVAL-LOUIS

2022-06-26 – 2022-06-26

Visite du pressoir, de la cuverie, des caves, du chantier de dégorgement. Présentation d’outils. Démonstration du dégorgement à la volée.

Visit of the press, the vat room, the cellars, the disgorging line. Presentation of tools. Demonstration of disgorging on the fly.

