Caves ouvertes – Champagne H. Billiot & Fils Ambonnay, 1 octobre 2022, Ambonnay.

Visite de caves, du pressoir traditionnel, de la chaine de mise en bouteille et d’habillage…. Vous verrez ainsi l’élaboration du Champagne des vignes à la bouteille… toutes vos questions seront les bienvenues…

Cette visite personnalisée s’achèvera par la dégustation de deux qualités (parmi la Cuvée “Tradition”, la Cuvée “Réserve” et la Cuvée “Rosé”) ou trois qualités incluant une Cuvée Prestige de la maison.

Visit of the cellars, the traditional press, the bottling and packaging chain…. You will see the elaboration of Champagne from the vineyard to the bottle… all your questions are welcome…

This personalized visit will end with the tasting of two qualities (among the Cuvée “Tradition”, the Cuvée “Réserve” and the Cuvée “Rosé”) or three qualities including a Cuvée Prestige of the house.

contact@champagnebilliot.fr +33 3 26 57 00 14 http://www.champagnebilliot.fr/

