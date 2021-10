Venteuil Venteuil Marne, Venteuil Caves ouvertes – Champagne du Rédempteur Venteuil Venteuil Catégories d’évènement: Marne

Venteuil Marne Venteuil Venez à la rencontre d’une famille authentique : Claudy, Cédric et Vincent sont les descendants du célèbre personnage de la Révolte des vignerons de 1911 : Edmond Dubois, le Rédempteur de la Champagne. Vignerons Indépendants, ils vous feront découvrir l’histoire de la Champagne et leurs cuvées qu’ils élaborent de A à Z dans le respect et la tradition. Lors de la Visite vous profitez d’une expérience unique : mini musée, greffage, pressoir, cuverie, foudres en chêne dont un sculpté. Le remuage se fait toujours à la main sur des pupitres en bois. A la suite de votre visite, une dégustation de cuvées à l’honneur vous attend dans une belle salle d’accueil en plein cœur du vignoble. contact@redempteur.com +33 3 26 58 48 37 dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts

