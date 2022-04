Caves ouvertes – Champagne DAUBY Aÿ-Champagne, 8 mai 2022, Aÿ-Champagne.

Visite du pressoir, de la cuverie et des caves. Elevage en fûts de bois. Dégorgement à la volée et visite du vignoble en option et sur réservation.

Visit of the press, the vat-room and the cellars. Aging in wooden barrels. Demonstration of disgorgement by hand / vineyard with option and upon reservation.

06 64 15 12 69 +33 3 26 54 96 49 http://www.champagne-dauby.fr/

