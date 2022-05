Caves Ouvertes – Champagne DAGONET Hautvillers Hautvillers Catégories d’évènement: 51160

Hautvillers 51160 Visite du vignoble (selon la météo) à partir de 4 personnes minimum. Visit of the vineyard (depending on the weather) from 4 people minimum. jerome@champagne-dagonet.fr +33 3 26 52 69 60 http://www.champagne-dagonet.fr/ Champagne DAGONET 210 Route de Fismes Hautvillers

