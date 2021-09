Épernay Épernay Épernay, Marne Caves Ouvertes – Champagne Charles MIGNON Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Caves Ouvertes – Champagne Charles MIGNON Épernay, 18 septembre 2021, Épernay. Caves Ouvertes – Champagne Charles MIGNON 2021-09-18 – 2021-09-18 Champagne Charles MIGNON 6-7 rue Irène Joliot Curie

Épernay Marne À Épernay, le Champagne Charles Mignon vous propose une visite conviviale et commentée en détails par nos soins.

Notre visite débute avec la découverte de notre cuverie et de nos caves où grandissent et s’élèvent nos champagnes. Puis, vous pourrez vous installer confortablement dans notre salle de projection pour visionner un film sur les secrets de l’élaboration du Champagne.

Pour parachever votre visite et votre découverte de notre Maison, la dégustation de l’une de nos cuvées (selon visite choisie) vous sera proposée. Départ des visites : 10:30, 14:00 et 16:00 cm@champagne-mignon.fr +33 3 26 58 33 33 http://www.champagne-mignon.fr/ dernière mise à jour : 2021-04-23 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts

