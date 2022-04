Caves ouvertes – Champagne CHARBONNIER Père et Fils Dizy, 23 juillet 2022, Dizy.

Caves ouvertes – Champagne CHARBONNIER Père et Fils Champagne CHARBONNIER Père et Fils 679 Rue de Reims Dizy

2022-07-23 09:30:00 – 2022-07-23 19:30:00 Champagne CHARBONNIER Père et Fils 679 Rue de Reims

Dizy Marne Dizy

Visite du vignoble, du pressoir, et de la chaîne d’habillage.

Présentation des outils.

Brunch dans les vignes sur réservation (repas dans les vignes avec plateau charcuteries, fromages et dessert + 2 verres de champagne) suivi de la visite de cave. Réservation recommandée

Visit of the vineyard, the modern wine press and the labelling line.

Brunch in the vineyard upon reservation

scea.charbonnier.pf@hotmail.fr +33 3 26 32 31 09 http://www.champagnecharbonnier.com/

Champagne CHARBONNIER Père et Fils 679 Rue de Reims Dizy

dernière mise à jour : 2022-04-15 par