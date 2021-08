Caves ouvertes – Champagne Briaux-Lenique Mardeuil, 23 octobre 2021, Mardeuil.

Caves ouvertes – Champagne Briaux-Lenique 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-24 18:00:00 Champagne Briaux-Lenique 22 Rue de la Liberté

Mardeuil Marne Mardeuil

Visite du vignoble, des caves, de la cuverie, du pressoir et de la chaîne d’habillage.

Départ de la visite à 10:00.

Visit of the vineyard, the cellars, the vat room, the press and the labelling line.

contact@champagne-briaux-lenique.com +33 3 26 51 55 76 http://www.champagne-briaux-lenique.com/

dernière mise à jour : 2021-04-23 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts