Caves ouvertes – Champagne Boude Baudin Reims, 2 octobre 2022, Reims.

Caves ouvertes – Champagne Boude Baudin Champagne Boude-Baudin 12 rue des Gouttes d’or Reims

2022-10-02 – 2022-10-02 Champagne Boude-Baudin 12 rue des Gouttes d’or

Reims 51480

Visite du vignoble, du pressoir, de la cuverie, du chantier de dégorgement, de la chaîne d’habillage. Présentation d’outils. Dégorgement à la volée.

Visit of the vineyard, the press, the vatroom, the disgorging and the labelling line. Presentation of tools. Disgorging on the fly.

champagne@boudebaudin.com +33 3 26 58 65 02 http://www.champagneboudebaudin.fr/

Champagne Boude-Baudin 12 rue des Gouttes d’or Reims

dernière mise à jour : 2022-04-19 par